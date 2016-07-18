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    В ближайшее время «Зенит» вернет Кокорина в основной состав

    Возвращение нападающего «Зенита» Александра Кокорина в основной состав команды состоится в ближайшие дни. Вероятно, официально об этом будет объявлено после возвращения сине-бело-голубых со сбора в Швейцарии, который закончится во вторник 19-го июля.

    При этом отмечается, что шансы 25-летнего игрока выйти в составе петербургской команды на матч Суперкубка России против ЦСКА (23-го июля) довольно низки.

    Напомним, пятого июля руководство «Зенита» отправило Кокорина во вторую команду за поведение в одном из ночных заведений Монте-Карло после неудачного выступления сборной России на Евро-2016, где он со своим партнером по национальной команде Павлом Мамаевым принял участие в вечеринке. Восьмого числа форвард принес болельщикам и клубу свои извинения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2016 15:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 июля 2016, 21:13

      ща ещё на пол мульта за возвращение в основу гульнут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июля 2016, 18:48

      УДО парню вышло, свезло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июля 2016, 18:30

      Пусть его "бугагага" и купит, а в Европе он никому не нужен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Zёnя 18 июля 2016, 18:29

      вот нафига...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 июля 2016, 17:49

      Зря. Толку от него не было и не будет. Сгноить его надо было в ФНЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Жорж1950 18 июля 2016, 17:47

      Таким извинение Кокоша просто наплевал на всех россиян,кому не безразлична сборная.Смотрел на него и просто блевать хотелось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 июля 2016, 16:47

      Человек извинился, надо простить.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 18 июля 2016, 16:37

      С Кокоши простава.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 июля 2016, 16:22

      НЕДОЛГО МУЧИЛАСЬ СТАРУШКА))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 18 июля 2016, 16:06

      Что то БУ-гм-ги не видно. Видать к врачу на приём пошёл

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Bekkz 18 июля 2016, 16:07

      Бу-га-ги

      2
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