Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Химки» проведут большинство своих матчей на стадионе «Родина»

    Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал о планах своей команды на проведение матчей на «Арене Химки».

    «На «Арене Химки» мы сыграем кубковые матчи, которые вызовут повышенный зрительский интерес, – например, попадем в 1/16 финала условно на «Зенит» или «Спартак», тогда сыграем на арене.

    В чемпионате рассчитываем сыграть на «Арене Химки» оба матча с «Динамо», а также домашние игры с «Кубанью» и «Мордовией». Что касается «Спартака-2», то этот матч не соберет много людей, все встречи на арене будут проведены с заранее распланированным интересом зрителей – увидим, сколько продано билетов и решим», – рассказал Качукаев.

    Матчи, которые не получат должно интереса со стороны зрителей, будут сыграны на стадионе «Родина», который заявлен основным.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11