Пьяца попрощался с фанатами загребского «Динамо»

Нападающий загребского «Динамо» и сборной Хорватии Марко Пьяца поблагодарил фанатов своего клуба после встречи с «Локомотивом» (3:1).

«Огромное спасибо всем за эти аплодисменты. Как и любой парнишка из Загреба, который любит «Динамо», я не могу не признать, что эти овации – один из лучших моментов моей карьеры. Спасибо всем за это! Вы подарили мне тот момент, который я никогда не забуду», – сказал футболист после встречи.

Напомним, что 21-летний форвард продолжит карьеру в итальянской Серии А. На него претендуют «Ювентус» и «Милан». В прошедшем чемпионате Хорватии Пьяца забил восемь голов в 28 матчах.