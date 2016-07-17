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  • Тихонов: «Российские игроки пользуются лимитом и не прогрессируют. Нужно больше легионеров»

Тихонов: «Российские игроки пользуются лимитом и не прогрессируют. Нужно больше легионеров»

17 июля 2016, 21:36
6

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил мнение, что лимит на легионеров, существующий в РФПЛ, мешает развитию российских футболистов.

«Я считаю, что лимит на легионеров надо отменить. Завышенные зарплаты российских футболистов на них очень плохо влияют. Наши игроки пользуются лимитом и не прогрессируют. На мой взгляд, чем больше качественных иностранцев будет в заявках клубов, тем лучше. Нужна конкуренция. При этом нужно как можно больше уделять внимание нашим молодым футболистам и детско-юношеским спортивным школам в целом. Важно, чтобы клубы развивали свои академии», – сказал Тихонов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Енисей Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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Moveton
1468784809
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Dmitriy 71
1468785032
тихонов ты прыгаешь с одного на другое. лимит надо ужесточать иначе в футбол будут игать одни пришельцы. а вот в чем ты прав, это в зарплате. так в чем дело урезать им ставку, а премиальные прописать хорошие. вот это и есть, к сожалению в настоящее время, для футболистов стимул.
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OFF33
1468786486
по твоим словам ужесточать лимит это значит в европейских клубных турнирах будем палец сосать
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ivanthebest
1468789380
Всё верно Андрей. Я бы предложил вообще вариант, если брать схему 10+15 с тем, чтобы в числе этих 15, были минимум 5 воспитанники клуба.
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опус 2
1468810396
Правильно !
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