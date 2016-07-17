Тихонов: «Российские игроки пользуются лимитом и не прогрессируют. Нужно больше легионеров»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил мнение, что лимит на легионеров, существующий в РФПЛ, мешает развитию российских футболистов.

«Я считаю, что лимит на легионеров надо отменить. Завышенные зарплаты российских футболистов на них очень плохо влияют. Наши игроки пользуются лимитом и не прогрессируют. На мой взгляд, чем больше качественных иностранцев будет в заявках клубов, тем лучше. Нужна конкуренция. При этом нужно как можно больше уделять внимание нашим молодым футболистам и детско-юношеским спортивным школам в целом. Важно, чтобы клубы развивали свои академии», – сказал Тихонов.