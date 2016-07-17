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    Тихонов: «Российские игроки пользуются лимитом и не прогрессируют. Нужно больше легионеров»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил мнение, что лимит на легионеров, существующий в РФПЛ, мешает развитию российских футболистов.

    «Я считаю, что лимит на легионеров надо отменить. Завышенные зарплаты российских футболистов на них очень плохо влияют. Наши игроки пользуются лимитом и не прогрессируют. На мой взгляд, чем больше качественных иностранцев будет в заявках клубов, тем лучше. Нужна конкуренция. При этом нужно как можно больше уделять внимание нашим молодым футболистам и детско-юношеским спортивным школам в целом. Важно, чтобы клубы развивали свои академии», – сказал Тихонов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.07.2016 21:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 18 июля 2016, 05:53

      Правильно !

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 июля 2016, 00:03

      Всё верно Андрей. Я бы предложил вообще вариант, если брать схему 10+15 с тем, чтобы в числе этих 15, были минимум 5 воспитанники клуба.

      0
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      Рейтинг: +17

      OFF33 17 июля 2016, 23:14

      по твоим словам ужесточать лимит это значит в европейских клубных турнирах будем палец сосать

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 17 июля 2016, 22:50

      тихонов ты прыгаешь с одного на другое. лимит надо ужесточать иначе в футбол будут игать одни пришельцы. а вот в чем ты прав, это в зарплате. так в чем дело урезать им ставку, а премиальные прописать хорошие. вот это и есть, к сожалению в настоящее время, для футболистов стимул.

      -1
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      Рейтинг: +319

      Beim > Dmitriy 71 18 июля 2016, 02:04

      дело в том, что цены берутся на них не просто так, есть хороший искусственно созданный спрос на наших футболеров, и поэтому уронить ценик не получиться просто так, а законодательным путем или доп соглашением с рфс, будут все равно обходить эти потолки фикс окладов. поэтому для того, что бы убрать этот искусственно-созданный спрос нужно брать футболистов с других рынков(то есть легионеров), а соответственно без отмены лимита, наши футбревна останутся при нынешних денгах и окладах

      1
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      Рейтинг: +241

      Moveton 17 июля 2016, 22:46


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