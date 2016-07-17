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    Йиранек не намерен завершить карьеру и хочет выступать в России

    Бывший защитник «Томи» Мартин Йиранек рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что в конце прошлого сезона у 37-летнего чеха закончился контракт с томским клубом и теперь он является свободным агентом.

    «Хочется продолжать играть. Варианты есть, но конкретных предложений пока нет. Приоритет – Россия, ведь в этой стране я провел почти всю карьеру. Если не получится, то могу вернуться домой. О завершении карьеры даже не думаю, чувствую в себе силы играть, здоровье позволяет еще выходить на поле», – сказал Йиранек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2016 15:27
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