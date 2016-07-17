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    Вавилин: «Ничего страшного в «Динамо» нет»

    Вратарь «Енисея» Денис Вавилин дал свою оценку матчу с «Динамо» в рамках 2-го тура ФНЛ.

    «Героем себя не ощущаю. Матч получился боевым с обеих сторон. Мы знали, что соперник ведeт игру через свободные зоны, поэтому попытались создать компактность в центре поля: бело-голубые в основном были вынуждены атаковать через фланги. Сыграли, считаю, внимательно, строго. «Динамо» — хорошая команда, но ничего страшного в нем нет. У нас тоже есть исполнители и желание, за счет него и будем стараться набирать очки. Главное, чтобы начали реализовывать свои моменты.

    Никакого давления от Тихонова нет. И теория хорошая, и футбол Андрей Валерьевич прививает комбинационный, основанный на контроле мяча. Никаких длинных передач, всe через пас с попыткой обострения», – заявил Вавилин.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.07.2016 11:14
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