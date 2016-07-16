«Милан» может пополниться Конко

Агент Даниэле Конте, представляющий интересы экс-защитника «Лацио» Абдулая Конко, заявил, что он и его клиент ведут переговоры с «Миланом». Напомним, контракт 32-летнего француза, выступавшего за римскую команду с 2011-го года, истек нынешним летом, и руководство «бьянкочелести» решило его не продлевать.

«Я и Абдулай пребываем в шоке от того, что «Лацио» отказался продлевать контракт, особенно учитывая то, как здорово выступил мой клиент в минувшем сезоне. Игрок имеет хороший вариант с продолжением карьеры в «Милане». Переговоры с «россонери» ведутся, однако руководство дало понять, что подписание соглашения станет возможно в том случае, если им удастся распродать некоторую часть игроков», – цитирует Конте IlMilanista.

Отметим, по информации СМИ, в ближайшее время состав «Милана», скорее всего, пополнит бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа.