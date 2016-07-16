Джаккерини – игрок «Наполи»

Полузащитник «Сандерленда» Эмануэле Джаккерини подписал контракт с «Наполи». Между «адзурри» и 31-летним игроком сборной Италии заключен договор сроком на пять лет. Финансовые подробности трансфера не раскрываются.

Джаккерини уже выступал в Серии А с 2011-го по 2013-й год за «Ювентус», откуда и перебрался на Туманный Альбион в стан «черных котов». Прошлый сезон хавбек провел на правах аренды в «Болонье», за которую сыграл 28 поединков в чемпионате Италии, отметившись семью забитыми мячами.