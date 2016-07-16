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    Тихонов: «Енисей» пока не готов ровно проводить весь матч»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итог матча второго тура ФНЛ против «Динамо» (0:0). По словам наставника красноярцев, команда пока не готова проводить целостно всю игру ввиду разного функционального состояния игроков.

    – По игре ли счет? Конечно, мы можем быть расстроены, а можем быть довольны очком. Это «Динамо». Команда стремится наверх, ставит высокие задачи. Сопоставим и уровень футболистов. Нам было тяжело. Сначала ребята немного волновались. Первые 10 минут я их успокаивал, говорил, что не надо никого бояться. Все одинаковые плюс-минус. Потом встало все на свои места, была равная игра, у нас были подходы, не использовали стопроцентный момент. У «Динамо» очень много хороших подходов было. Хорошо они контролировали мяч. Наверное, ничья закономерна. Обе команды хотели победить.

    – Кого отметите из своих игроков?

    – Не думаю, что кого-то надо отмечать. Все ребята старались. Играли на победу. Наша команда еще не готова все 90 минут играть так, как играли моментами. Некоторые футболисты к нам приходили за 10-12 дней до начала чемпионата. Функционально команда в разном состоянии. Варьируем состав, ищем варианты. Команда только проходит свое становление.

    – Какие улучшения вы бы отметили в сравнении с прошлой игрой?

    – Больше стали комбинировать, понимать друг друга. С каждой неделей, думаю, это будет происходить. Тренировочная работа дает свои плоды. Те комбинации и моменты, которые мы создавали, это благодаря этому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2016 16:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 июля 2016, 07:10

      Вперед! Енисей.

      0
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      Рейтинг: +76

      lebron777 16 июля 2016, 18:43

      Андрюха поднимай Енисей , и проси чтоб игру в 16-00 больше не ставили , я на работе в это время :РР

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 июля 2016, 16:19

      Удачи, Андрей!

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