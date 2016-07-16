Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Енисей» и «Динамо» разошлись миром

    Во втором туре ФНЛ «Енисей» на своем поле добыл ничью с «Динамо». Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга.

    Первенство России. ФНЛ. 2-й тур

    Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2016 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 июля 2016, 16:57

      Победила дружба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 16 июля 2016, 15:48

      Торпедо ждет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 16 июля 2016, 15:29

      Мир это хорошо. Побольше мирных результатов Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26758

      slavutiq70 16 июля 2016, 14:55

      Удачи Андрей!!!!!Ты был хорошим футболистом,был и остаёшься прекрасным человеком,,,и верю тебя ждёт удачная карьера тренера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июля 2016, 14:49

      ФНЛ и Динамо -- любовь надолго.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2016, 14:39

      Динамо теряет очки в начале сезона, которые очень важны будут в конце сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 16 июля 2016, 14:34

      Динамо больше не будет в 1 и 2 место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 июля 2016, 14:28

      В Красноярске хорошо..,а у нас за +40

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11