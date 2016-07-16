ФНЛ. «Енисей» и «Динамо» разошлись миром

Победила дружба!
Во втором туре ФНЛ «Енисей» на своем поле добыл ничью с «Динамо». Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга.
Первенство России. ФНЛ. 2-й тур
Во втором туре ФНЛ «Енисей» на своем поле добыл ничью с «Динамо». Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга.
Первенство России. ФНЛ. 2-й тур
Победила дружба!
Торпедо ждет
Мир это хорошо. Побольше мирных результатов Динамо.
Удачи Андрей!!!!!Ты был хорошим футболистом,был и остаёшься прекрасным человеком,,,и верю тебя ждёт удачная карьера тренера
ФНЛ и Динамо -- любовь надолго.
Динамо теряет очки в начале сезона, которые очень важны будут в конце сезона.
Динамо больше не будет в 1 и 2 место.
В Красноярске хорошо..,а у нас за +40