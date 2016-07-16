ФНЛ. «Енисей» и «Динамо» разошлись миром

Во втором туре ФНЛ «Енисей» на своем поле добыл ничью с «Динамо». Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга.

Первенство России. ФНЛ. 2-й тур

Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 0:0