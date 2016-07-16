Лимит на легионеров могут изменить на «10+15»

Давно надо на такой вариант перейти, а через пару сезонов и вообще лимит убрать ... Да многие команды будут больше легионеров выпускать, но зато паспорт будет по сути не важен, не будет зарплат завышенных в двое-трое... Русские игроки наконец то будут думать о карьере своей, стараться переходить в Европу... Но из за большего количества легионеров в России всплывет вторая проблема, которая на мой взгляд не менее актуальна... Клубы мало думают о зарабатывании денег. Продажа атрибутики, продажа билетов на матчи, телетрансляции ... Клубы не работают на фанатов... По таким показателям российский чемпионат уступает, многим другим, даже тем, которые казались бы слабее его... Деньги идут от больших дядек, к которым надо подлизаться и угодить их иногда и не самым хорошим идеям ... А фанаты это что? Так небольшие "чаевые" для клуба ... И пока вот это отношение не изменится, российскому чемпионату будет трудно прогрессировать...
Лимит на легионеров может быть изменен на схему «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в заявке клуба на сезон без ограничений на поле). Такой вариант обсуждается РФС, Премьер-лигой и ведущими клубами.
Напомним, данная формула могла быть применена еще перед началом прошлого сезона, однако тогда российское футбольное руководство сделало выбор в пользу схемы «6+5». Ранее появилась информация, что лимит на легионеров может вернуться в свой первоначальный вариант «7+4», который действовал в РФПЛ до сезона-2015/16.
Утвердит ли руководство новый вариант лимита мы, скорее всего, узнаем на ближайшем заседание исполкома РФС, которое должно состояться 23 июля.