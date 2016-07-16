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    Лимит на легионеров могут изменить на «10+15»

    Лимит на легионеров может быть изменен на схему «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в заявке клуба на сезон без ограничений на поле). Такой вариант обсуждается РФС, Премьер-лигой и ведущими клубами.

    Напомним, данная формула могла быть применена еще перед началом прошлого сезона, однако тогда российское футбольное руководство сделало выбор в пользу схемы «6+5». Ранее появилась информация, что лимит на легионеров может вернуться в свой первоначальный вариант «7+4», который действовал в РФПЛ до сезона-2015/16.

    Утвердит ли руководство новый вариант лимита мы, скорее всего, узнаем на ближайшем заседание исполкома РФС, которое должно состояться 23 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2016 13:20
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 16 июля 2016, 19:01

      Давно надо на такой вариант перейти, а через пару сезонов и вообще лимит убрать ... Да многие команды будут больше легионеров выпускать, но зато паспорт будет по сути не важен, не будет зарплат завышенных в двое-трое... Русские игроки наконец то будут думать о карьере своей, стараться переходить в Европу... Но из за большего количества легионеров в России всплывет вторая проблема, которая на мой взгляд не менее актуальна... Клубы мало думают о зарабатывании денег. Продажа атрибутики, продажа билетов на матчи, телетрансляции ... Клубы не работают на фанатов... По таким показателям российский чемпионат уступает, многим другим, даже тем, которые казались бы слабее его... Деньги идут от больших дядек, к которым надо подлизаться и угодить их иногда и не самым хорошим идеям ... А фанаты это что? Так небольшие "чаевые" для клуба ... И пока вот это отношение не изменится, российскому чемпионату будет трудно прогрессировать...

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim 16 июля 2016, 18:59

      Смысл такого лимита? пускай до 15 легов в заявке10 наших вполне достаточно, это160 игроков премьер лиги вполне можно выбирать. Больше 160 берез в рфпл нафиг не нужны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 16 июля 2016, 17:35

      По сути ничего не изменится только больше легов будут в основе

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 16 июля 2016, 17:32

      Виллаш боаш бы сказал заебли менять лимит в конец трансферного рынка и был бы прав)

      3
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      Рейтинг: +22

      pep_mc 16 июля 2016, 16:52

      Татары все знали) если вы понимаете о ком я))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 16 июля 2016, 16:03

      не домутится.... лимит показал результаты на Евро

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 16 июля 2016, 15:33

      А могут и не изменить, а могут не лимит.

      -1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 16 июля 2016, 15:31

      И будет у нас в РФПЛ 16 замечательных вратарей !

      4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > qweewqqweewq 16 июля 2016, 18:46

      16 замечательных игроков бы набрать в рфпл................ И то наврядле, куда уж там только вратарей)

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июля 2016, 15:03

      Этот вариант очень близок к оптимальному. Не зря по такому пути сейчас идёт чемпионат Германии. При таких раскладах всем нашим зажравшимся игрокам придётся рвать жилы чтобы попадать в состав иначе они просто поедут лесом, т.к. с таким лимитом для клубов есть очень хорошие варианты. Жаль что контракты нельзя с этими игроками перезаключить, чтобы наконец поняли, как нужно бабло зарабатывать... Но, зато плюс, что уже молодым игрокам подающим надежды не будут впихивать тонну бабла, которая окончательно убьёт в них спортсменов.

      10
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 16 июля 2016, 14:43

      Даёшь 0+25 :-)))

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mdu86 16 июля 2016, 15:08

      0-25

      0
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