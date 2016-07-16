Румменигге: «После Евро-2016 мы бы не смогли позволить трансфер Санчеса»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что его клуб не смог бы приобрести хавбека сборной Португалии Ренату Санчеса после Евро-2016. Напомним, что немецкий клуб купил португальца у «Бенфики» еще до начала чемпионата Европы, на котором талантливый игрок стал настоящим открытием.



«Удивил ли меня своим выступлением на Евро-2016 Ренату Санчес? Да и нет. Это необычно, когда кто-то играет на Евро в 18 лет. Я был далеко от такого уровня в его возрасте. Саншеш обладает выдающимся талантом.



Мы рады, что приняли решение подписать его после матча «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а не позже. Ещe рады, что нашли в себе мужество отдать за этот трансфер 35 миллионов евро уже в апреле – это очень большая сумма. После Евро-2016 «Бавария» не смогла бы его себе позволить, потому что сейчас речь бы уже шла о сумасшедшей сумме», – сказал он.