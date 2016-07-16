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    Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем» в рамках 2-го тура ФНЛ

    Сегодня, 16 июля, в рамках второго тура ФНЛ состоится встреча «Енисея» и московского «Динамо». Столичная команда начала сезон с крупной победы над «Тюменью» (3:0), а вот красноярский клуб уступил «Нефтехимику» (0:1).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 12:00.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2016 11:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июля 2016, 12:49

      как-то плевать....

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 16 июля 2016, 12:26

      Я вот болею за ДИНАМО уже с ,дай бог,вспомнить...с 1963 года ,это год,
      когда Динамо стало чемпионом ,а Лёва получил Золотой Мяч от французов по итагам года!
      Класс! А сегодня Лёва в гробу бы перевернулся ,узнав ,что его родная команда ,при таких деньгах и в такой ,не побоюсь этого слова,жопе!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 июля 2016, 11:40

      Енисей не соперник,он то первый матч нижнекамью спустил,дома то)

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris > Pourport 16 июля 2016, 11:46

      Я бы тура до 5 не прогнозировал в фнл ничего.

      1
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      Рейтинг: +7798

      BarStep 16 июля 2016, 09:59

      Завидую динамикам, хоть Страну нашу посмотрят...

      1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 16 июля 2016, 09:12

      Вот тут то им и звездец !!!

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