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«Ростов» не сможет заявить Азмуна раньше 29 июля

15 июля 2016, 21:39
12

«Ростов» не сможет заявить нападающего Сердара Азмуна, у которого действующий контракт с «Рубином», раньше 29 июля.

«По представленным документам, рассмотренным комитетом в настоящий момент, футболист Сердар Азмун не может быть заявлен за «Ростов» ранее 29 июля 2016 года. В этой связи мы не можем возложить на Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) обязанность осуществить его регистрацию за ФК «Ростов». Требования, которые были заявлены, подлежат отказу», – заявили в комитете по статусу игроков РФС.

Напомним, ранее Азмун подал жалобу на «Рубин» в палату по разрешению споров ФИФА. Игрок утверждает, что «Рубин» нарушает контракт, не соглашаясь отпускать его в «Ростов» за прописанную в соглашении сумму отступных.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Азмун Сердар
Комментарии (12)
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ManUtd-Volgograd
1468609863
Получается в первом матче ЛЧ не сыграет?
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balaton78
1468610371
Очень жаль если это правда...Это серьезная потеря..Снова палки в колеса...
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андрей андреев
1468610528
Днём в новостях всё переврали
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арейская
1468624880
Ничего страшного, пусть это будет 29 , как раз накануне открытия сезона
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rubinovyi2
1468660693
Да уж дайте поиграть пацану,не губите талант!
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