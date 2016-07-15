«Ростов» не сможет заявить Азмуна раньше 29 июля

«Ростов» не сможет заявить нападающего Сердара Азмуна, у которого действующий контракт с «Рубином», раньше 29 июля.

«По представленным документам, рассмотренным комитетом в настоящий момент, футболист Сердар Азмун не может быть заявлен за «Ростов» ранее 29 июля 2016 года. В этой связи мы не можем возложить на Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) обязанность осуществить его регистрацию за ФК «Ростов». Требования, которые были заявлены, подлежат отказу», – заявили в комитете по статусу игроков РФС.

Напомним, ранее Азмун подал жалобу на «Рубин» в палату по разрешению споров ФИФА. Игрок утверждает, что «Рубин» нарушает контракт, не соглашаясь отпускать его в «Ростов» за прописанную в соглашении сумму отступных.