Слуцкий: «Траоре – футболист высокого уровня»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий дал понять, что новичок армейцев Ласина Траоре обладает высоким футбольным уровнем.

«Он — футболист высокого уровня. Это было понятно еще до его перехода в ЦСКА. Он только что вышел из отпуска и не имел полноценного подготовительного периода, поэтому на данном этапе он находится не в оптимальном состоянии. Наша задача привести его в форму в идеале к Суперкубку, на худой конец — к первым турам чемпионата России. Если футболист забивает голы в товарищеских матчах, надеемся, что он продолжит это делать и в официальных встречах», – отметил Слуцкий.