Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов начнется в 13:00 по московскому времени

15 июля в Ньоне пройдет жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Начнется мероприятие в 13:00 по московскому времени.

Напомним, что на этой стадии Россию представляет «Ростов», по итогам прошлого сезона занявший второе место в чемпионате России.

Путь представителей лиг

Сеяные:

«Шахтер» Донецк

«Аякс»

«Андерлехт»

«Фенербахче»

«Спарта» Прага

Несеяные:

ПАОК

«Стяуа»

«Монако»

«Янг Бойз»

«Ростов»

Путь чемпионов

Сеяные:

«Олимпиакос»

«Виктория»

«Зальцбург» или «Лиепая»

«Селтик» или «Линкольн»

АПОЕЛ или ТНС

БАТЭ или «Сейняйоки»

«Легия» или «Зриньски»

«Динамо» Загреб или «Вардар»

«Лудогорец» или «Младост»

«Копенгаген» или «Крузейдерс»

Несеяные:

«Карабах» или «Дюделанж»

«Русенборг»или «Норчепинг»

«Астана» или «Жальгирис»

«Астра»

«Шериф» или «Хапоэль»

«Црвена Звезда» или «Валлетта»

«Динамо» Тбилиси или «Алашкерт»

«Хабнарфьордюр» или «Дандолк»

«Тренчин» или «Олимпия» Любляна

«Партизани» или «Ференцварош»

Все игры пройдут 26/27 июля и 2/3 августа.