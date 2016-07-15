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  • Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов начнется в 13:00 по московскому времени

Жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов начнется в 13:00 по московскому времени

15 июля 2016, 09:50
13

15 июля в Ньоне пройдет жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Начнется мероприятие в 13:00 по московскому времени.

Напомним, что на этой стадии Россию представляет «Ростов», по итогам прошлого сезона занявший второе место в чемпионате России.

Путь представителей лиг

Сеяные:

«Шахтер» Донецк

«Аякс»

«Андерлехт»

«Фенербахче»

«Спарта» Прага

Несеяные:

ПАОК

«Стяуа»

«Монако»

«Янг Бойз»

«Ростов»

Путь чемпионов

Сеяные:

«Олимпиакос»

«Виктория»

«Зальцбург» или «Лиепая»

«Селтик» или «Линкольн»

АПОЕЛ или ТНС

БАТЭ или «Сейняйоки»

«Легия» или «Зриньски»

«Динамо» Загреб или «Вардар»

«Лудогорец» или «Младост»

«Копенгаген» или «Крузейдерс»

Несеяные:

«Карабах» или «Дюделанж»

«Русенборг»или «Норчепинг»

«Астана» или «Жальгирис»

«Астра»

«Шериф» или «Хапоэль»

«Црвена Звезда» или «Валлетта»

«Динамо» Тбилиси или «Алашкерт»

«Хабнарфьордюр» или «Дандолк»

«Тренчин» или «Олимпия» Любляна

«Партизани» или «Ференцварош»

Все игры пройдут 26/27 июля и 2/3 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (13)
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ДАША Д
1468566067
Ростову все равно с кем играть
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Стаz
1468568054
С Шахтером будут разводить?
Ответить
vgarakh
1468568887
Ростову все по зубам, так, что жеребьевка не так важна на данном этапе. Жаль только с Шахтером развели, хотелось посмотреть на соседей вживую, хотя они соседи теперь условные.
Ответить
valike35
1468569302
Интересно будет
Ответить
8-Gattuso-8
1468570567
ПАОК - Шахтёр Ростов - Спарта Стяуа - Аякс Монако - Фенербахче Янг Бойз - Андерлехт
Ответить
ГераХэвиЛОКО
1468570671
Будет тяжело, но все равно удача пригодится. Вперед РОСТОВ
Ответить
GeorgeXIII
1468573335
ростов вперед!
Ответить
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