Динь прибыл в расположение «Барселоны» после операции на носу

Новичок «Барселоны» Люка Динь прибыл в расположение своего клуба. Футболист появился в офисе клуба с повязками на лице – он перенес операцию по поводу старого перелома носа. Напомним, что сине-гранатовые выплатили «ПСЖ» за 22-летнего француза 16,5 миллиона евро, не считая бонусов, которые могут составить 4 миллиона в зависимости от успехов игрока. Контракт рассчитан на пять лет, сумма отступных за него составляет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Динь на правах аренды выступал за «Рому». На его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал пять результативных передач.