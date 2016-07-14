Александр Кержаков: «От игры сборной России на Евро-2016 остались не самые приятные эмоции»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков оценил выступление национальной сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне не вышли из группы, набрав одно очко в трех матчах.

«Чемпионат получился не похожим ни на один из предыдущих, ведь финалистов стало больше. Да, от игры сборной России остались не самые приятные эмоции, зато другие команды удивили – Уэльс, Исландия… Никто не ожидал от них такого футбола! После того как наши покинули Францию, мне стало всe равно, кто победит. Просто наблюдал за красивой игрой», — сказал футболист.