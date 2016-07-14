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    Александр Кержаков: «От игры сборной России на Евро-2016 остались не самые приятные эмоции»

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков оценил выступление национальной сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне не вышли из группы, набрав одно очко в трех матчах.

    «Чемпионат получился не похожим ни на один из предыдущих, ведь финалистов стало больше. Да, от игры сборной России остались не самые приятные эмоции, зато другие команды удивили – Уэльс, Исландия… Никто не ожидал от них такого футбола! После того как наши покинули Францию, мне стало всe равно, кто победит. Просто наблюдал за красивой игрой», — сказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 10:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 15 июля 2016, 16:48

      нашу сборную надо новую собирать!!!

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июля 2016, 15:35

      "Да, от игры сборной России остались не самые приятные эмоции, зато другие команды удивили." Правильно сказано, Саша. Меня тоже не удивила игра сборной России - этого я и ожидал. Зато другие команды (Уэльс. Исландия, Венгрия, Португалия) меня тоже удивили.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 июля 2016, 13:45

      Эх Саша, тебя там точно не хватало. Всегда стараешься, в каждом матче! Самый лучший, старательный и честный игрок сборной России за все ещё существование, моё мнение.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июля 2016, 12:11

      Не у одного тебя такие эмоции, я думаю у всех болельщиков, чего не скажешь о виновниках "торжества", им по-моему всё по барабану...

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 14 июля 2016, 11:14

      у большинства российских болельщиков вообще эмоций уже нет..

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