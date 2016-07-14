Степашин: «Слишком много внимания уделяем Кокорину и Мамаеву»

Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал скандальный инцидент с участием футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина.



«Как отношусь к инциденту с Кокориным и Мамаевым в Монако? Слишком много внимания уделяем двум персонажам. Если коротко, то это просто отвратительно. Тем более после того, как они сыграли. Реакция людей это только подтверждает. Ведь почти миллион подписей под известной петицией собран не просто так, хотя это не против сборной, пусть команда и выглядела не лучшим образом. В первую очередь такую реакцию спровоцировали два человека. Не хочу о них много говорить. Очень надеюсь, что на чемпионате мира в 2018 году этих персонажей в футболках сборной моей страны не увижу. Очень на это рассчитываю», — сказал он.



Напомним, что Кокорин и Мамаев на вечеринке в Монте-Карло потратили на шампанское около 250 тысяч евро на шампанское.