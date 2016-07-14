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  • Степашин: «Слишком много внимания уделяем Кокорину и Мамаеву»

Степашин: «Слишком много внимания уделяем Кокорину и Мамаеву»

14 июля 2016, 06:25
4

Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал скандальный инцидент с участием футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Как отношусь к инциденту с Кокориным и Мамаевым в Монако? Слишком много внимания уделяем двум персонажам. Если коротко, то это просто отвратительно. Тем более после того, как они сыграли. Реакция людей это только подтверждает. Ведь почти миллион подписей под известной петицией собран не просто так, хотя это не против сборной, пусть команда и выглядела не лучшим образом. В первую очередь такую реакцию спровоцировали два человека. Не хочу о них много говорить. Очень надеюсь, что на чемпионате мира в 2018 году этих персонажей в футболках сборной моей страны не увижу. Очень на это рассчитываю», — сказал он.

Напомним, что Кокорин и Мамаев на вечеринке в Монте-Карло потратили на шампанское около 250 тысяч евро на шампанское.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Димон Панкер
1468474302
Эти двое сработали, как громоотвод. Журналюшки раздули копеечную новость до такой степени, что только и разговоров про эту тусу с шампанским. В то же время, Мутко и лимит остаются неприкосновенными.
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Молчуновский
1468479550
Конечно, плохо так говорить о человеке, но этож чиновник, к тому же российский. Почему-то кажется, что этот Степашкин не только не увидит этих футболистов на чемпионате мира, но и сам чемпионат не увидит.
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яцык
1468487832
не забуду морду степашки на трибуне.динамо летит а он тащится
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