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  • Лига чемпионов. «Русенборг» победил «Норрчепинг» и другие результаты

Лига чемпионов. «Русенборг» победил «Норрчепинг» и другие результаты

14 июля 2016, 01:12
2

Сегодня были сыграны оставшаяся часть матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию результаты этих поединков.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Первые матчи

Русенборг (Норвегия) – Норрчепинг (Швеция) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Эйельфссон, 48; 2:0 – Хелланн, 62; 3:0 – де Ланле, 65; 3:1 – Андерссон, 71.

Жальгирис (Литва) – Астана (Казахстан) – 0:0

Лудогорец (Болгария) – Младость (Черногория) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Моци (пенальти), 13; 2:0 – Лукоки, 26.

Крузейдерс (Северная Ирландия) – Копенгаген (Дания) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сантандер, 6; 0:2 – Корнелиус, 40; 0:3 – Фальк, 53.

Партизани (Албания) – Ференцварош (Венгрия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фили, 47; 1:1 – Беде, 71.

Олимпия (Словения) – Тренчин (Словакия) – 3:4 (2:4)

Голы: 0:1 – Лоуренс, 3; 0:2 – Калу, 6; 0:3 – Янга, 20; 0:4 – Голубек, 33; 1:4 – Великоня, 34; 2:4 – Зайц, 43; 3:4 – Элеке, 89.

Дандолк (Ирландия) – Хафнарфьордур (Исландия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Макмиллан, 66; 1:1 – Леннон, 77.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов
Комментарии (2)
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Adrian_Mutu
1468481854
олимпия и тренчин жестко зарубились!
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Diesel133
1468506655
пары неравные какие-то..
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