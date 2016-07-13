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Русенборг - Норрчепинг

13.07.2016, Среда, 20:15 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Русенборг - Норрчепинг
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 13 июля 2016, 06:34

    Ничья

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