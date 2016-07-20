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Лига чемпионов 2026/2027
Норрчепинг - Русенборг
Норрчепинг - Русенборг: обзор матча 20 июля 2016
Норрчепинг
20.07.2016, среда, 20:15
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Русенборг
55'
Я. де Ланлай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норрчепинг - Русенборг
68'
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
Ф. Мидтсьё
55'
ГОЛ! 0:1!
Я. де Ланлай
15'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Начало матча
Статистика матча Норрчепинг - Русенборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
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Норрчепинг
Русенборг
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