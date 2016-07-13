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Партизани - Ференцварош

13.07.2016, Среда, 21:00 мск Тирана, стадион Кемал Стафа Национал Стэдиум Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Партизани - Ференцварош
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