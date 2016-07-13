«Ротор-Волгоград» будет выступать в зоне «Юг» ПФЛ

«Ротор-Волгоград» в предстоящем сезоне будет вступать в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата России. В стартовом туре первенства сине-голубые встретятся с пятигорским «Машук-КМВ». Матч состоится 28-го июля и пройдет на стадионе «Зенит».

Напомним, «Ротор-Волгоград» является преемником «Ротора», который был ликвидирован из-за долгов в апреле 2015-го года. Волгоградская команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), один раз завоевывала бронзовые медали (1996) и один раз доходила до финала Кубка России (1995).