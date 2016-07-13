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«Ротор-Волгоград» будет выступать в зоне «Юг» ПФЛ

13 июля 2016, 23:51
5

«Ротор-Волгоград» в предстоящем сезоне будет вступать в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата России. В стартовом туре первенства сине-голубые встретятся с пятигорским «Машук-КМВ». Матч состоится 28-го июля и пройдет на стадионе «Зенит».

Напомним, «Ротор-Волгоград» является преемником «Ротора», который был ликвидирован из-за долгов в апреле 2015-го года. Волгоградская команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), один раз завоевывала бронзовые медали (1996) и один раз доходила до финала Кубка России (1995).

Источник: ФК «Ротор»
Россия. Второй дивизион. Зона Юг Ротор
Комментарии (5)
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Сергей Свояк
1468443277
Заебато! Загнали в долги команду, обонкротили и создали новую. Считай отмыли бабло...
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Maxim Nik
1468468798
Думаю у них цель ФНЛ.
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Pashtet2365
1468830145
Наконецто Ротор возвращается!!! Может к 2018 в премьер выйдут!!!
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nik33
1469812182
Ротору быть!!!а то что зона юг...это хорошо.посмотрим ротор у нас.а кстати иногда спорим на стадионе а географически в какой зоне ротору удобней выступать.тут как бы и юг и зона центр недалеко...урал-поволжье далековато наверное...
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