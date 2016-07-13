Селюк: «В ЦСКА Траоре будет забивать очень часто»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, высказался по поводу перспектив 25-летнего игрока в армейском клубе и чемпионате России. Напомним, сегодня ивуариец был официально представлен в качестве игрока красно-синих. Согласно арендному соглашению, форвард проведет в команде Леонида Слуцкого предстоящий сезон.

«Траоре будет забивать очень часто. Странно, что некоторые средства массовой информации говорят о трех забитых мячах за «Монако». Он забил девять, это достаточно, есть еще кубки и другие игры. Надо понимать, что Ласина был травмирован и долгое время не делал операцию из-за Кубка Африки, который Кот-Д’Ивуар в итоге выиграл. Количество матчей, безусловно, было не в его пользу.

Сейчас все позади, Траоре сделал операцию и полностью восстановился. Он полон сил и очень мотивирован, уже забил первый мяч за ЦСКА в товарищеском матче. Уверен, Ласина будет в тройке лидеров чемпионата по забитым мячам. Он приехал в Россию не для того, чтобы дремать, Траоре хочет доказать всем, что вернулся и будет забивать как можно больше.

Некоторые после поражения сборной России на Евро как-то принижают роль Леонида Слуцкого. По моему мнению, это очень хороший тренер, возглавляющий амбициозный клуб, постоянно играющий в Лиге чемпионов. Этот фактор сыграл свою роль при переходе Траоре», – сказал Селюк.