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    Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Радомле», «Локомотив» сыграл вничью с «Лорьяном»

    Тульский «Арсенал» в контрольном поединке нанес поражения словенскому «Радомле» благодаря голам Шевченко и Рыжкова. В другом матче «Локомотив» упустил победу над «Лорьяном». На гол Шкулетича на 62-й минуте встречи французы ответил точным выстрелом Фофаны за три минуты до конца основного времени второго тайма.

    Товарищеские матчи

    Радомле (Словения) – Арсенал (Россия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шевченко, 11; 0:2 – Рыжков, 72.

    Лорьян (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шкулетич, 62; 1:1 – Фофана, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 20:59
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