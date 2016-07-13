Траоре: «Футбол в России понемногу эволюционирует, у него большое будущее»

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды перешедший в ЦСКА, поделился мнением об уровне российского чемпионата.

«Забивать в России очень тяжело, это связано с высоким уровнем подготовки защитников. Я играл не только в России, но и за ее пределами. Могу подтвердить, что забивать здесь тяжело. Мои поздравления тем нападающим, которым удавалось стать лучшими бомбардирами российского чемпионата. Уровень футбола оцениваю высоко. Футбол в России понемногу эволюционирует, у него большое будущее», – сказал Траоре.