Агент: «Переход в ЦСКА – возможность для Траоре доказать свою состоятельность «Монако»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Монако» Ласина Траоре, поделился мнением о переходе своего клиента на правах аренды в ЦСКА.

«Не имею права разглашать подробности контракта, это конфиденциально. Но отмечу, что, как правило, арендные соглашения всегда подписываются с правом выкупа. ЦСКА – амбициозный клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Для Траоре это возможность доказать свою состоятельность португальской диаспоре, которая полностью оккупировала «Монако».

Это одна из причин, по которой Траоре не мог получать достаточно игровой практики. Когда в некоторых играх на поле выходят девять португальцев, а 10-й – бразилец и только вратарь не относится к этим народам, это грустно. Учитывая еще, что и тренер португалец», – сказал Селюк.