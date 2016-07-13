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    Билялетдинов не захотел переходить в «Мордовию» из-за снижения зарплаты

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов отказался переходить в «Мордовию» из-за резкого снижения заработной платы. По информации «360 Подмосковье», годовой оклад хавбека в казанском клубе составляет 1,7 миллиона евро, а саранская команда могла предложить игроку только 0,5 миллиона.

    В прошедшем сезоне Билялетдинов провел за «Рубин» в РФПЛ 14 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 16:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 июля 2016, 21:01

      папашка пока тренерил,устроил сынульке контракт и зарплату за которую младший беляш будет цепляться зубами.. рука руку моет

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 13 июля 2016, 19:29

      за что 1,7 млн. евро???..тут больше говорить нечего..

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июля 2016, 18:06

      В Мордовии задолженность игрокам два месяца.)0,5 ляма предлагали? В последнее время,когда выбрасываю мусор,-вижу,как роются в баках совсем не похожие на бомжей лица (!)Растёт благосостояние жителей Саранска ?Чемпионат мира даёшь!!

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 13 июля 2016, 17:34

      зарплату отрабатывать надо,а лавки просиживать тут и там 0,5 хватит

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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 13 июля 2016, 16:59

      да ему и 500-а много, гонору хоть отбавляй

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 июля 2016, 16:56

      Ох Динияр...стыдно за тебя.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 16:22

      Одному-то 0,5 за глаза... нормальный размер (_)

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