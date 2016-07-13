Билялетдинов не захотел переходить в «Мордовию» из-за снижения зарплаты

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов отказался переходить в «Мордовию» из-за резкого снижения заработной платы. По информации «360 Подмосковье», годовой оклад хавбека в казанском клубе составляет 1,7 миллиона евро, а саранская команда могла предложить игроку только 0,5 миллиона.

В прошедшем сезоне Билялетдинов провел за «Рубин» в РФПЛ 14 матчей, в которых забил два гола.