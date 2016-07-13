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    Еременко: «В России меня не замечали»

    Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко признался, что мог выступать за сборную России, но таких предложений не получал.

    «Иногда задумывался о выступлении за сборную России. Но как получилось, так получилось. Я был совсем молодой, когда принял решение выступать за команду Финляндии. Из России никто не обращался ко мне, видимо не замечали.

    Слуцкий не изменился после не самого успешного выступления россиян на чемпионате Европы, я ничего такого не заметил. Он каким был, таким и остался.

    Думаю, что ему было очень тяжело работать на двух фронтах. Не представляю, как вообще у него получалось совмещать. У него было столько работы, столько стресса. Это его решение – покинуть сборную, теперь ему должно быть полегче.

    Лично я думаю, что Слуцкий – топ-тренер! Слышал недавнее высказывание Романа Широкова о том, что он не считает таковым Леонида Викторовича. Могу сказать, что у каждого свое видение.

    Я не то что рассчитываю, скорее, надеюсь, что мы сможем попасть на чемпионат мира. Нет особых ожиданий на этот счет. Еще и группа попалась очень сложная, боевая: Украина, Турция, Исландия, Хорватия. Тут надо быть реалистами – будет огромным сюрпризом наш выход из группы», – рассказал Еременко.

    Напомним, что Еременко имеет паспорта России и Финляндии.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2016 11:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 22:06

      ....ерема пешеход....не, тока не для нашей сборной...у нас таких креативных пешеходов хватает!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Саня БУБА 20 июля 2016, 14:19

      ну да, с таким ником и аватаркой другого услышать и не ожидал...

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 13 июля 2016, 13:40

      Украина по потенциалу не ниже Турции и Исландии. Нет сплоченной команды, как и у России или у Сербии, вот в чем дело. Возможно, противостояние между игроками из Шахтера и Динамо губит команду. Если новый тренер сумеет это преодолеть, Украина еще себя покажет. Игроки там есть.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июля 2016, 12:28

      Из той группы хохлы поедут лесом с предпоследнего места...

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 июля 2016, 11:51

      Слуцкий получил от Уэльса в лоб и почему-то всё ТОП

      2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > iuda 13 июля 2016, 13:36

      Жил-был топ. От Уэльса - в лоб. Но остался топ. Ибо крепкий лоб.

      2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > iuda 13 июля 2016, 18:59

      только ТОП получает в лоб остальные по ЖОПЕ

      0
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > iuda 20 июля 2016, 14:20

      Смею тебя огорчить от Уэльса получили все, кроме Португалии... Причем Фаворитов ЕВРО Бельгию(2-е место в рейтинге ФИФА на тот момент), выбил Уэльс! Счет напомнить?

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 13 июля 2016, 11:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пачиму же,заметили,что кривоногий,паэтму и не пригласили.

      -9
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