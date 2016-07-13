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    Витсель будет зарабатывать в «Эвертоне» 7 миллионов в год

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может начать следующий сезон в английской Премьер-лиге. Он близок к переходу в «Эвертон». В британском клубе он будет получать в год в районе 7 миллионов евро. В «Зените» Витсель получает около 4 миллионов. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

    Сегодня также появилась информация о переговорах с «Интером», на которых со стороны футболиста присутствовал его отец.

    Источник: Sport Mediaset

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    13.07.2016 10:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 14 июля 2016, 03:31

      Это чего за прикол??? Он конечно нормальный игрок, но явно не мастер мирового уровня, чтоб в АПЛ ему такие бабки платили. Чего-то на утятину смахивает.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 июля 2016, 15:02

      7лямов в АПЛ ???? хз.... если только очень прибавит и со всеми бонусами

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 июля 2016, 14:23

      Да не купят они его.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 14:18

      Клонировали?
      И похоже, не меньше трех раз.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 июля 2016, 13:33

      и кому этот микрофон нужен?))))))

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp > REDWHITE_ 13 июля 2016, 23:01

      спартаку нужен.. но нормальный игрок в такую команду не пойдет...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июля 2016, 12:00

      Так, вчера "Наполи", сегодня "Эвертон", а завтра кто, с 10-ью миллионами?

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp 13 июля 2016, 11:13

      вчера я тут читал что он уже согасовал контракт с Наполи, а сегодня, что играть будет в эвертоне.....

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alp 13 июля 2016, 11:44

      Букмекеры мутяь со ставками на переход

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > alp 13 июля 2016, 15:03

      ну агент наверное старается.... бабла хочет

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 июля 2016, 11:09

      Быстрее бы перешел уже куда нибудь, хочется посмотреть как себя проявит, почему его так все хотят заполучить

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      Рейтинг: +1049

      mig28 13 июля 2016, 11:06

      Продали бы уже поскорее

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 10:57

      25 миллионов ,это его потолочная цена ,больше он не стоит ,и не стоил не когда ,40 миллионов это был перебор ). Он уже лучше ,и не заиграет .Зарплата в 7 миллионов в Эвертоне ,тоже перебор ,не под его уровень .Нечего выдающегося он не показывает .

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