Витсель будет зарабатывать в «Эвертоне» 7 миллионов в год

Это чего за прикол??? Он конечно нормальный игрок, но явно не мастер мирового уровня, чтоб в АПЛ ему такие бабки платили. Чего-то на утятину смахивает.
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может начать следующий сезон в английской Премьер-лиге. Он близок к переходу в «Эвертон». В британском клубе он будет получать в год в районе 7 миллионов евро. В «Зените» Витсель получает около 4 миллионов. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.
Сегодня также появилась информация о переговорах с «Интером», на которых со стороны футболиста присутствовал его отец.