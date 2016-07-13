Витсель будет зарабатывать в «Эвертоне» 7 миллионов в год

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может начать следующий сезон в английской Премьер-лиге. Он близок к переходу в «Эвертон». В британском клубе он будет получать в год в районе 7 миллионов евро. В «Зените» Витсель получает около 4 миллионов. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

Сегодня также появилась информация о переговорах с «Интером», на которых со стороны футболиста присутствовал его отец.