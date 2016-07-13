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    Отец Витселя встретился с руководством «Интера»

    Состоялись переговоры руководителей трансферной службы «Интера» с отцом полузащитника «Зенита» и сборной Бельгии Акселя Витселя, сообщает La Gazzetta dello Sport. О результатах встречи пока ничего не сообщается. Напомним, трансфер футболиста в «Наполи» можно назвать сорванным. Одной из причин этого называется именно интерес миланского клуба. Еще один клуб, который продолжает следить за развитием событий – «Ювентус».

    Витсель пополнил ряды «Зенита» в 2012 году, перейдя из португальской «Бенфики». В прошедшем сезоне игрок провел в Премьер-лиге 29 матчей, в которых забил 3 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2016 09:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 14 июля 2016, 06:31

      Отец, может быть, сам хотел пробиться в Наполи.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 июля 2016, 16:52

      Если в Наполи он не нужен оказался, то в Интере и Юве тем более...... Ишь чего вздумал, из зеньки в серию А перебраться))) Маловат еще............ Если в серию А, то максимум в Сасуоло или Болонью

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 14:14

      Наученный горьким опытом аргентинского папы, папа бельгийский решил утрясти все каверзные вопросы по налогообложению и возможному за тем наказанию заранее.

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 13 июля 2016, 13:05

      Бабушка Витселя встретилась с дедушкой Кокорина.

      2
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 13 июля 2016, 12:27

      Продайте его уже куда нибудь , черт возьми

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 июля 2016, 12:03

      со словами....заберите моего сына из России пожалуйста,и паспорт тоже пусть отдадут)

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 13 июля 2016, 11:41

      звесту никто брать нехчоет(((

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 июля 2016, 10:50

      Ливерпуль, Эвертон, Наполи, Интер... в итоге останется в Зените)

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 июля 2016, 10:21

      Ох, уж эти - отцы и дети...

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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 июля 2016, 09:45

      Папа мутит.

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