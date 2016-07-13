Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отец Витселя встретился с руководством «Интера»

13 июля 2016, 09:25
10

Состоялись переговоры руководителей трансферной службы «Интера» с отцом полузащитника «Зенита» и сборной Бельгии Акселя Витселя, сообщает La Gazzetta dello Sport. О результатах встречи пока ничего не сообщается. Напомним, трансфер футболиста в «Наполи» можно назвать сорванным. Одной из причин этого называется именно интерес миланского клуба. Еще один клуб, который продолжает следить за развитием событий – «Ювентус».

Витсель пополнил ряды «Зенита» в 2012 году, перейдя из португальской «Бенфики». В прошедшем сезоне игрок провел в Премьер-лиге 29 матчей, в которых забил 3 гола.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Интер Витсель Аксель
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДСА
1468392331
Папа мутит.
Ответить
kotmyshka
1468394476
Ох, уж эти - отцы и дети...
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1468396224
Ливерпуль, Эвертон, Наполи, Интер... в итоге останется в Зените)
Ответить
Loko_Roma
1468399299
звесту никто брать нехчоет(((
Ответить
Lev Aleks
1468400580
со словами....заберите моего сына из России пожалуйста,и паспорт тоже пусть отдадут)
Ответить
AlmazZz93
1468402036
Продайте его уже куда нибудь , черт возьми
Ответить
Клим Чугункин.
1468404303
Бабушка Витселя встретилась с дедушкой Кокорина.
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1468408473
Наученный горьким опытом аргентинского папы, папа бельгийский решил утрясти все каверзные вопросы по налогообложению и возможному за тем наказанию заранее.
Ответить
diadushka
1468417957
Если в Наполи он не нужен оказался, то в Интере и Юве тем более...... Ишь чего вздумал, из зеньки в серию А перебраться))) Маловат еще............ Если в серию А, то максимум в Сасуоло или Болонью
Ответить
chegaev88
1468467117
Отец, может быть, сам хотел пробиться в Наполи.
Ответить
Главные новости
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
2
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
5
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
8
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Все новости
Все новости
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11:37
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
Вчера, 18:37
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+