Отец Витселя встретился с руководством «Интера»

Состоялись переговоры руководителей трансферной службы «Интера» с отцом полузащитника «Зенита» и сборной Бельгии Акселя Витселя, сообщает La Gazzetta dello Sport. О результатах встречи пока ничего не сообщается. Напомним, трансфер футболиста в «Наполи» можно назвать сорванным. Одной из причин этого называется именно интерес миланского клуба. Еще один клуб, который продолжает следить за развитием событий – «Ювентус».

Витсель пополнил ряды «Зенита» в 2012 году, перейдя из португальской «Бенфики». В прошедшем сезоне игрок провел в Премьер-лиге 29 матчей, в которых забил 3 гола.