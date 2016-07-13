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Вернблум объявил о завершении карьеры в сборной Швеции

13 июля 2016, 01:21
7

Хавбек ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум принял решение прекратить выступления в составе национальной команды.

«Я принял решение прекратить выступать за сборную Швеции еще во время чемпионата Европы, но со всей ответственностью объявляю о этом только сейчас. У меня появится больше времени на семью, этот фактор был основополагающим при принятии решения.

Настал подходящий момент. Возрождение сборной может потребовать минимум двух лет напряженных усилий, а я чувствую, что мне может не хватить сил и энергии», – сказал Вернблум.

Решение 30-летнего игрока прокомментировал один из тренеров «тре крунур» Янне Андерсон.

«Меня разочаровало решение Понтуса, но я должен относиться к нему с уважением, так как знаю, что Вернблум принял его тщательно взвесив все «за» и «против», – подчеркнул Андерссон.

Дебют Вернблума в сборной Швеции состоялся в 2007-м году. Всего полузащитник провел 51 матч за национальную команду, забив два мяча.

Источник: Svenskfotboll
Россия. Премьер-лига ЦСКА Швеция Вернблум Понтус
Комментарии (7)
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swot1205
1468362281
Тоже правильно
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Клим Чугункин.
1468383540
Верблюдам в сборной не место.
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Garrincha58
1468389080
а почему у нас никто не заявляет о завершении карьеры в сборной кстати некоторым там вообще не стоило и начинать
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ufos73
1468390288
Шведский верблюд, дал пример нашим кобылам
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iuda
1468394710
А Игнаш с Берёзами ещё попылят и попозорятся
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_Kesh_Suntar_
1468401323
Ухахаха это что новая тренд? Из-за карлика все началось
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sour12
1468457104
это бред...а ещё больший бред, что в место него играл игрок не показавший ничего....возможно очень и не хватило понтового что бы пройти дальше, это лидер который может сделать решающее действие которое повлияет на исход матча причём в любой линии как в атаке так и в обороне да и отдать хороший последний пас.
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