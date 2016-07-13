Вернблум объявил о завершении карьеры в сборной Швеции

Хавбек ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум принял решение прекратить выступления в составе национальной команды.

«Я принял решение прекратить выступать за сборную Швеции еще во время чемпионата Европы, но со всей ответственностью объявляю о этом только сейчас. У меня появится больше времени на семью, этот фактор был основополагающим при принятии решения.

Настал подходящий момент. Возрождение сборной может потребовать минимум двух лет напряженных усилий, а я чувствую, что мне может не хватить сил и энергии», – сказал Вернблум.

Решение 30-летнего игрока прокомментировал один из тренеров «тре крунур» Янне Андерсон.

«Меня разочаровало решение Понтуса, но я должен относиться к нему с уважением, так как знаю, что Вернблум принял его тщательно взвесив все «за» и «против», – подчеркнул Андерссон.

Дебют Вернблума в сборной Швеции состоялся в 2007-м году. Всего полузащитник провел 51 матч за национальную команду, забив два мяча.