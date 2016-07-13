В Лиге 1 планируют провести Матч всех звезд

Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит возможность проведения Матча всех звезд Лиги 1, подобно тем, которые уже существуют в баскетболе и гандболе.

По информации источника, в планы LFP входит организация выставочного поединка сборной французских звезд Лиги 1 с командой лучших иностранных игроков чемпионата.

Решением комиссии лиги, подобные игры могут состояться уже во время зимнего перерыва в национальном первенстве и после его завершения.