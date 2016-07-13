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    В Лиге 1 планируют провести Матч всех звезд

    Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит возможность проведения Матча всех звезд Лиги 1, подобно тем, которые уже существуют в баскетболе и гандболе.

    По информации источника, в планы LFP входит организация выставочного поединка сборной французских звезд Лиги 1 с командой лучших иностранных игроков чемпионата.

    Решением комиссии лиги, подобные игры могут состояться уже во время зимнего перерыва в национальном первенстве и после его завершения.

    Источник: Le Figaro

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    13.07.2016 00:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 июля 2016, 08:15

      Было б клево, если бы проводился матч всех звезд как в NBA или NHL.

      0
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      Рейтинг: +1389

      brhr 13 июля 2016, 05:19

      Посмотрим , что у них получится .

      0
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      Рейтинг: +23

      abv-oren 13 июля 2016, 02:01

      Хочу такой матч в Ла Лиге)) Даешь Роналду с Месси в одну команду!)

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 13 июля 2016, 01:58

      звезд лиги 1, а не мирового футбола, что за тупые комментарии оставляете.

      0
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 13 июля 2016, 01:02

      С нашими звездами, пожалуйста, сыграйте!! А?

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 13 июля 2016, 00:41

      Из стартового состава сборной франции в Лиге 1 играет только Матьюди. Кто будет играть за французов, не говоря о звездах "легионерах". Вот в Испании было бы гораздо интереснее, там и своих игроков много и звезд "Легионеров"!

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