Селюк: «Траоре обещал мне, что будет забивать в каждом матче ЦСКА»

Дмитрий Селюк, агент форварда «Монако» Ласина Траоре, рассказал о переходе ивуарийца в ЦСКА.

«Будем надеяться, что сегодня вопрос об аренде Ласина Траоре в ЦСКА уже будет закрыт. Он точно будет играть за «армейцев», там остались нюансы технического характера. Мы регулярно общаемся с Траоре, он очень доволен тем, как его приняли в ЦСКА. К тому же он забил гол в товарищеском матче с «Уфой».



Его выпустили размяться, он сделал свое дело и пошел отдыхать. Может, забил бы и второй гол, если бы играл весь матч. Во всяком случае, Траоре обещал мне, что будет забивать в каждой игре», – заявил Селюк.