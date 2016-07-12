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  • Селюк: «Траоре обещал мне, что будет забивать в каждом матче ЦСКА»

Селюк: «Траоре обещал мне, что будет забивать в каждом матче ЦСКА»

12 июля 2016, 16:39
11

Дмитрий Селюк, агент форварда «Монако» Ласина Траоре, рассказал о переходе ивуарийца в ЦСКА.

«Будем надеяться, что сегодня вопрос об аренде Ласина Траоре в ЦСКА уже будет закрыт. Он точно будет играть за «армейцев», там остались нюансы технического характера. Мы регулярно общаемся с Траоре, он очень доволен тем, как его приняли в ЦСКА. К тому же он забил гол в товарищеском матче с «Уфой».

Его выпустили размяться, он сделал свое дело и пошел отдыхать. Может, забил бы и второй гол, если бы играл весь матч. Во всяком случае, Траоре обещал мне, что будет забивать в каждой игре», – заявил Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (11)
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kykyi
1468331239
Лохи, нужно было брать с него обещание, что он будет делать, как минимум "покер" в каждом матче. Тогда и чемпионат и ЛЧ , точно ВАШИ.
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Dobroe Teplo za CSKA
1468331678
ну посмотрим
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cska-62
1468332647
Пока дважды в официальном матче за "Динамо"отличился Панченко, который, на мой взгляд, пока куда предпочтительнее Траоре... Посмотрим... Идея отправить Панченко в аренду, а взять Траоре, мне не представляется разумной. Буду рад, если ошибусь!
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андрей андреев
1468333649
Если не будет забивать,будем козлить его как Кокошу
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Pro100Kid
1468333732
Будет забивать в каждом матче с Уфой)
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Сергей Свояк
1468334927
И это хорошо! Хороший напад!
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kykyi
1468337276
Комментарий удален.
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Serjoga
1468346867
Под Пеле "косит"? Не дорос!
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