Барбоза: «Когда Роналду на поле, это кастрирует Португалию»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал выступление сборной Португалии на Евро-2016.

– Я весь турнир рассказывал вам, что Португалия может выглядеть иначе и Роналду не дает команде раскрыться. Когда Криштиану на поле – все мячи ему, когда дают штрафные, бьет только он. А посмотрите, что произошло в финале. Со «стандарта» мы чуть не забили, когда Рафаэл Геррейру пробил в перекладину. Чуть левее ворот, не прямо по центру – это же его точка. Но Криштиану все равно – удобно ему, неудобно, он подходил и бил!

– Получается, травма лидера пошла сборной только на пользу.

– Нельзя так говорить. Просто мы стали показывать другой футбол. Сборная без Криштиану более вариативна. А когда он есть, это кастрирует команду.