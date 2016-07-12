Льорис: «Это был длинный и сложный сезон»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал о том, каким для него выдался минувший сезон. Напомним, что в составе лондонского клуба француз стал бронзовым призером АПЛ, а вместе с национальной сборной дошел до финала Евро-2016.



«Это был длинный и сложный сезон, к сожалению, завершившийся для «Тоттенхэма» и сборной Франции без трофеев. Но я горжусь тем, что принял участие в сезоне «шпор» и приключении французской национальной команды. Надеюсь, что эти неудачи сделают меня более голодным до побед в следующем сезоне.



Нужно всегда смотреть вперед. Досада и разочарование действительно есть. Но в футболе нужно сохранять позитивный настрой, особенно когда сделал всe от себя возможное», —сказал он.