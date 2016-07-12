Муса: « Я буду заниматься привычным делом, поэтому для волнения нет причин»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса заявил, что полностью готов к началу нового сезона в АПЛ. Напомним, что этим летом форвард перебрался в Англию из московского ЦСКА.



«Ни в одной из своих команд я не испытывал давления, и «Лестер» не должен стать исключением. Я буду заниматься своим привычным делом, поэтому для волнения у меня просто нет причин. Я люблю забивать голы и делал это во всех клубах и лигах, в которых играл. Эта же цель ждет меня здесь. Постараюсь забивать как можно чаще, чтобы «Лестер» смог добиться максимального результата», — приводит слова Мусы Leicester Mercury.