Куарежма: «Если моя медаль действительно золотая, то я ее продам»

Один из немногих,кто лично протащил Португалию в финал и отлично вышел в финале,тянув на себе груз замены Криштиану.И великолепно справился - и красоту впереди наводил и сзади успевал,и по воротам ножницами жахнул и передачу отличную на Жоао Марио раббоной выдал.Великолепный виртуоз!Рад за него,он заслужил эту победу!
Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2016 над Францией (1:0).
«Все нас критиковали за скучную игру, но прошлой ночью я не видел никого из этих людей. Надеюсь, у них получится продать побольше книг. Хотя это не говорит о том, что они знают о футболе больше других.
Медаль? Если она действительно золотая, то я ее продам», – заявил Куарежма.