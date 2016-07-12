Куарежма: «Если моя медаль действительно золотая, то я ее продам»

Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2016 над Францией (1:0).

«Все нас критиковали за скучную игру, но прошлой ночью я не видел никого из этих людей. Надеюсь, у них получится продать побольше книг. Хотя это не говорит о том, что они знают о футболе больше других.

Медаль? Если она действительно золотая, то я ее продам», – заявил Куарежма.