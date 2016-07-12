Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куарежма: «Если моя медаль действительно золотая, то я ее продам»

    Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2016 над Францией (1:0).

    «Все нас критиковали за скучную игру, но прошлой ночью я не видел никого из этих людей. Надеюсь, у них получится продать побольше книг. Хотя это не говорит о том, что они знают о футболе больше других.

    Медаль? Если она действительно золотая, то я ее продам», – заявил Куарежма.

    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 июля 2016, 05:40

      Один из немногих,кто лично протащил Португалию в финал и отлично вышел в финале,тянув на себе груз замены Криштиану.И великолепно справился - и красоту впереди наводил и сзади успевал,и по воротам ножницами жахнул и передачу отличную на Жоао Марио раббоной выдал.Великолепный виртуоз!Рад за него,он заслужил эту победу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 13 июля 2016, 15:58

      Кокорин купит и станет чемпионом Европы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 12 июля 2016, 10:10

      Аукцион сделай

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 июля 2016, 09:56

      А так можешь продать медаль что ли? Странный тип. Она далась таким трудом...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 12 июля 2016, 09:02

      А причем тут продажа книг?)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 12 июля 2016, 08:56

      Можно подумать, что Золотая медаль ЧЕ, если она не из золота, стоит на рынке дешевле, чем из золота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 12 июля 2016, 08:53

      жжот...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      андрейка24 12 июля 2016, 08:48

      яяясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 12 июля 2016, 08:39

      Продай Кокорину, а то у него скоро деньги закончатся)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 12 июля 2016, 08:39

      Приколист )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11