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    Тренер «Тюмени»: «Инициатива – душа игры, а мы отдали ее «Динамо»

    Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал результат матча с «Динамо» (0:3) в 1-м туре первенства ФНЛ.

    – Мы с самого начала упустили преимущество. Инициатива – душа игры, а мы не владели игрой ни минуты. Матч не удался, ни в каких аспектах, ни в каких отрезках. «Динамо» нас переиграло и победило заслуженно.

    Возможно, нас подвело большое желание. Оно привело к волнению и ошибкам. Плюс мы отдали сопернику инициативу, чего ни в коем случае нельзя было делать. Это прямой путь к поражению.

    – Два первых гола «Динамо» забило после штрафных.

    – Да, к несчастью для нас стандарты у москвичей получилось реализовать очень удачно. Но мы в целом играли плохо. Во вторник уже утром летим домой, будем разбираться, почему так получилось.

    – «Динамо» выглядит командой другого калибра, выше, чем прошлогодние лидеры ФНЛ?

    – Конечно, это сильный коллектив. Но я, не умаляя заслуг «Динамо», прежде всего обращаю внимание на то, что слабо сыграла моя команда…

    Источник: ФК «Тюмень»

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    12.07.2016 00:07
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