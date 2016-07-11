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    Шунин: «Динамо» в ФНЛ будет очень тяжело»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился своими впечатлениями после победы бело-голубых в 1-м туре первенства ФНЛ над «Тюменью» (3:0).

    «Я думаю, что все будет очень тяжело. И вне зависимости от того, что сегодня было, я думаю, что соперники хорошие, не будут давать легко забивать. Поэтому нужно в каждой игре выходить, выигрывать и двигаться к своей назначенной цели.

    Огромное спасибо болельщикам, что приехали поддержать, да еще и в будний день, и летом, когда многие отдыхают и не работают. Ну, а мы со своей стороны показали зрелищный футбол, с множеством моментов и голов», – заявил Шунин.

    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2016 23:42
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