«Шахтер» не отпустил Фреда на Олимпиаду

Донецкий «Шахтер» отказался отпускать полузащитника Фреда на олимпийский футбольный турнир, который состоится с 3 по 20 августа в Рио-де-Жанейро.

Ранее Фред попал в список 18-ти футболистов, которые получили вызов на Олимпиаду. Клубы и сами игроки имеют права отказаться от участия в турнире, так как он не входит в международный календарь ФИФА.

Отметим, с 3 по 20 августа «Шахтер» проведет три матча УПЛ, а также матчи квалификации Лиги чемпионов.