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    «Шахтер» не отпустил Фреда на Олимпиаду

    Донецкий «Шахтер» отказался отпускать полузащитника Фреда на олимпийский футбольный турнир, который состоится с 3 по 20 августа в Рио-де-Жанейро.

    Ранее Фред попал в список 18-ти футболистов, которые получили вызов на Олимпиаду. Клубы и сами игроки имеют права отказаться от участия в турнире, так как он не входит в международный календарь ФИФА.

    Отметим, с 3 по 20 августа «Шахтер» проведет три матча УПЛ, а также матчи квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: Globo

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    11.07.2016 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 12 июля 2016, 08:53

      А вот это уже интересно,что Руководство Шахтёра о себе возомнило,или это заговор против Бразилии???

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