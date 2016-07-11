Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов: «Появление Кокорина в ФНЛ практически исключено»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал отсутствие нападающего Александра Кокорина в заявке на матч 1-го тура первенства ФНЛ против «Сокола» (1:1).

    – Он с нами тренируется. Думаю, играть пока не будет. Он один день только тренируется.

    – В третьем туре? В четвертом?

    – Ну сейчас я, раскрою вам все карты. Приедем играть с кем-нибудь, мы раз – и Кокорина выпустим. Если объективно, это маловероятно. Практически исключено.

    – Зачем его внесли в заявку на сайте ФНЛ?

    – Ну, заявка же одна. Эти вопросы лучше задавать клубу. Любой футболист, заявленный за «Зенит-2», может играть за любую команду. Мое мнение, что это маловероятно.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2016 21:43
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      саша кул 12 июля 2016, 03:04

      пусть в фнл забьет хотябы мячя 3 в трех играх тогда дакажет что еще что-то может все таки игрок сборной а если нет пусть заканчивает и нех его в основу тянуть пока в фнл не попашет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 11 июля 2016, 22:30

      это тогда просто видимость наказания, или дополнительные отгулы на покупку нового мерина)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 11 июля 2016, 22:26

      Из князи в грязи. Вчера ты бухаешь в Монако, а сегодня среди бомжей.Таков путь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > yurdin 12 июля 2016, 07:41

      Вчера ты бухаешь с корешами на лавочке в своем Мухосранске,а завтра среди бомжей пишешь пост:СПб-лучший город,рад,что переехал.
      Таков путь.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Lb40 12 июля 2016, 16:47

      Рад за тебя,а то бы спился.Однако,бомж по кличке Шнур утверждает:"В Питере-пить". Всё-таки не торопись так радоваться)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > yurdin 12 июля 2016, 19:00

      Можешь забрать этот отброс в свой родной город.

      И не приезжай,пожалуйста,в Питер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Lb40 12 июля 2016, 20:53

      Пожалуйста. Однако, на вираже этот отброс органично смотрится. А нас увольте лицезреть сие исчадие культуры.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11