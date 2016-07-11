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    «Динамо» откроет сезон в ФНЛ матчем с «Тюменью»

    Сегодня московское «Динамо» впервые в истории проведет матч в ФНЛ. Первым соперником бело-голубых на пути возвращения в РФПЛ станет крепкая «Тюмень», которая в прошлом сезоне приятно удивила всех и заняла в турнирной таблице восьмое место.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тюмень». Начало игры в 19:30 мск. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 18:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 19:45

      поздравляю воронежский факел !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 июля 2016, 19:25

      Ничейку сгоняют и это будет хорошо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 июля 2016, 16:47

      Ну чё, динамики -- С ПОЧИНОМ !!!

      Первый, но далеко не последний!
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      Удачи, благородная Тюмень! Чпокни лузеров.

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      Рейтинг: +62

      nik33 11 июля 2016, 16:08

      как то кстати один из тренеров заявил: Фнл-это то место где как бы поправляют своё здоровье выбывшие из премьер-лиги команды.Вот и до Московского Динамо очередь дошла.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2016, 15:37

      А у ФНЛ есть свои преимущества, сезон рано начинается ))

      1
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      Рейтинг: +58

      AleksandrTwo 11 июля 2016, 15:06

      Вперед Тюмень!!!

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