Арбелоа: «Поздравляю невероятных Криштиану Роналду и Пепе»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа считает, что Франция проиграла в финале Евро-2016 сборной Португалии из-за того, что форвард Карим Бензема пропустил этот турнир.

«Так бывает, когда оставляешь свою лучшую «девятку» дома… Поздравляю Португалию! Поздравляю невероятных Криштиану Роналду и Пепе«, – написал Арбелоа в Twitter.

Напомним, Бензема пропустил Евро-2016 из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.