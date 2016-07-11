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    Арбелоа: «Поздравляю невероятных Криштиану Роналду и Пепе»

    Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа считает, что Франция проиграла в финале Евро-2016 сборной Португалии из-за того, что форвард Карим Бензема пропустил этот турнир.

    «Так бывает, когда оставляешь свою лучшую «девятку» дома… Поздравляю Португалию! Поздравляю невероятных Криштиану Роналду и Пепе«, – написал Арбелоа в Twitter.

    Напомним, Бензема пропустил Евро-2016 из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.

    Источник: Twitter

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    11.07.2016 08:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 июля 2016, 11:00

      Поздравляю невероятных Криштиану Роналду и Пепе. Вероятных остальных не поздравляю...

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 11 июля 2016, 09:46

      Все по делу, Бензема сильнее всех, кто в составе, вот и расплатился Дешам.

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