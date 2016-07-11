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    Жиньяк: «Португалия добила нас в дополнительное время»

    Нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк считает, что его команда на протяжении основного времени финального матча Евро-2016 превосходила Португалию.

    «На протяжении всех 90 минут мы выглядели сильнее соперника. Но нам в итоге не повезло, это футбол. Честно говоря, соперник просто дожидался, когда мы устанем от своего интенсивного ритма. Португалия добила нас в дополнительное время. Это настоящий кошмар.

    Но есть и положительные моменты. Здесь мы предстали сильной командой и восстановили репутацию французского футбола. Нам нужно как можно скорее забыть это поражение. Будет непросто, но впереди нас ждут матчи квалификации к чемпионату мира», – приводит слова Жиньяка Four-Four-Two.

    Напомним, сборная Франции уступила в финале Евро-2016 сборной Португалии в дополнительное время (0:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 07:55
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