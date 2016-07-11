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Максим Ромащенко: «Кучук? Двуличный человек»

11 июля 2016, 07:42
5

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Максим Ромащенко высказался о своем соотечественнике тренере Леониде Кучуке.

«Какой Кучук человек? Двуличный. В лицо говорит одно, за спиной – другое. Он дал какое-то интервью в Беларуси, где рассказывал: «Да я Ромащенко и Булыгу поставил на место. Они здесь как сидоровы козы».

Прихожу к нему: «Зачем врете? Кем вы здесь рулите? У нас нормальные отношения, зачем вы за счет меня кичитесь, что крутой тренер?» – «Я этого не говорил» – «Вот ваше интервью».

Потом он сказал про брата Мирослава, что тот не очень хороший специалист. Так тренеры не поступают: нельзя говорить, что я – король, а остальные – никто. Это низко», – сказал Ромащенко.

Напомним, что Кучук работал в России с «Локомотивом» и «Кубанью».

Источник: Eurosport.ru
Беларусь Ромащенко Максим Кучук Леонид
Комментарии (5)
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maior-60
1468213462
Кучук показал свое настоящее лицо когда в "Кубани" Виктора Гончаренко подсидел.
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