Максим Ромащенко: «Кучук? Двуличный человек»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Максим Ромащенко высказался о своем соотечественнике тренере Леониде Кучуке.

«Какой Кучук человек? Двуличный. В лицо говорит одно, за спиной – другое. Он дал какое-то интервью в Беларуси, где рассказывал: «Да я Ромащенко и Булыгу поставил на место. Они здесь как сидоровы козы».

Прихожу к нему: «Зачем врете? Кем вы здесь рулите? У нас нормальные отношения, зачем вы за счет меня кичитесь, что крутой тренер?» – «Я этого не говорил» – «Вот ваше интервью».

Потом он сказал про брата Мирослава, что тот не очень хороший специалист. Так тренеры не поступают: нельзя говорить, что я – король, а остальные – никто. Это низко», – сказал Ромащенко.

Напомним, что Кучук работал в России с «Локомотивом» и «Кубанью».